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02.06.2020 - 21:58 |

18 yaş altı Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı Çocuklar sokağa çıkma izni saat kaçta hangi gün?

Binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 18 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ile ilgili ayrıntıları derledik. Peki 18 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta başlıyor?

18 yaş altı Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı Çocuklar sokağa çıkma izni saat kaçta hangi gün?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma yasağı olan 18 yaş altı çocuklar ve gençlerimizin merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin 18 yaş altı gençlerimiz  aramalarına devam ediyor. Peki 0-18 yaş sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta? İşte konuyla ilgili ayrıntılar..

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

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