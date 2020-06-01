Mart ayından bu yana devam eden corona virüs salgını için büyük tedbirler alınmıştı. Günden güne alınan tedbirlerin olumlu gelişmelerini bizzat yaşamaya devam ediyoruz. Corona virüsten ölen sayısı ve vaka sayısında büyük düşüş yaşanıyor. İyileşen sayısı her geçen gün daha da artıyor. Meydana gelen bu gelişmeler sonrasında 20 yaş altın sokağa çıkma yasağı 18 yaş altına düşürüldü. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgiler vatandaşları meraklandırdı. Peki 18 Yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan o bilgiler...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 18 yaş altı vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek. Peki 18 Yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

18 yaş altı vatandaşlar, 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.



Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.