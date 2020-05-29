Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldığını duyurdu. 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar da saat 22.00’ye kadar olmak şartıyla hizmete başlayacak. Turizm tesisleri, plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, gençlik kampları ve kıraathaneler de 1 Haziran’dan itibaren faaliyetlerine devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de açıklamalarda bulundu. Peki 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

18 yaş altı vatandaşlar 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemiz içinde ise 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız başta olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara hassasiyetle riayet eden tüm vatandaşlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi