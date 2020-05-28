18 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta başlıyor? 18 yaş altı Gençler dışarı sokağa ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşına indi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 65 yaş üstü ve 15-20 yaş sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?



15-20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK



0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıkabilmişlerdi

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 18 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?



65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Önümüzdeki hafta için resmi açıklama yapılmazken, bayram sonrasında nasıl bir takvim uygulanacağı merak ediliyor.



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu hafta yasakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, belirlenen yaş gruplarındakiler için sokağa çıkma izinleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Resmi kararlar kabine toplantısının ardından açıklanacak ve haberimizde gelişmelere yer vereceğiz.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?



Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.