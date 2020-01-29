18 yaşındaki Elif feci şekilde can verdi!

Dün saat 19.30 sıralarında, Göynük Mahallesi Değirmendere Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Sarı'ya, C.A.'nın kullandığı 07 AAE 30 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü C.A. gözaltına alınırken, Sarı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Elif Sarı'nın cenazesinin, otopsinin ardından Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Aynı kavşakta sürekli kaza meydana geldiğini belirten abla Leyla Sarı ise yetkililerden önlem almasını istedi.