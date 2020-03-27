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27.03.2020 - 17:38 | | İHA

18 yaşındaki genç köprüden atladı! Film izler gibi izledi

Karabük’te köprüden atlayarak toprak zemine düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Sağlık ekipleri durumu ağır olan gence müdahalede ederken vatandaşlar da film izler gibi olayı izledi.

18 yaşındaki genç köprüden atladı! Film izler gibi izledi

Edinilen bilgiye göre olay Kayabaşı Köprü’nde meydana geldi. 18 yaşındaki Yasin A. henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden atladı. Toprak zemine düşen genç aldığı darbeyle ağır yaralandı. Gencin atladığını gören arkadaşları durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde toplanan vatandaşlar film izler gibi sağlık ekiplerinin gence müdahalesini izledi. Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

18 yaşındaki genç köprüden atladı Film izler gibi izledi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran gencin, hayati tehlikesi sürüyor.

 

 

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