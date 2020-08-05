MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu
ABONE OL
05.08.2020 - 12:31 | | DHA

18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya’da, sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Yahya Kargı (18), boğularak, hayatını kaybetti.

18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Ankara'dan arkadaşları Eray Göçer ve Batuhan Alıcı ile Antalya'nın Konyaaltı ilçesine tatile gelen Yahya Kargı, sabah saatlerinde denize girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren Kargı, arkadaşlarının yardımıyla sahile çıkartıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Yahya Kargı, kurtarılamadı. Kargı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yahya Kargı'nın polis meslek yüksekokuluna girmek için hazırlık yaptığını söyleyen Eray Göçer, çok üzgün olduklarını belirtti.

 

 

 

 

Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Asılı kaldı! Kocaeli'de akılalmaz kaza

Asılı kaldı! Kocaeli'de akılalmaz kaza

Sıradaki Haber