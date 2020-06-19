19 Haziran corona virÃ¼s tablosu yayÄ±mlandÄ± mÄ±? SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca aÃ§Ä±klama yaptÄ± mÄ±, bugÃ¼n vaka sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

19 Haziran corona virüs tablosu yayÄ±mlandÄ± mÄ±? SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca açÄ±klama yaptÄ± mÄ±, bugün vaka sayÄ±sÄ± kaç oldu?
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan her gÃ¼n akÅŸam saatlerinde sosyal medya Ã¼zerinden gÃ¼blÃ¼k corona virÃ¼s tablosu paylaÅŸÄ±lÄ±yor. PaylaÅŸÄ±mÄ± yapÄ±lan koronavirÃ¼s tablosunda o gÃ¼n iÃ§erisinde yapÄ±lan test sayÄ±sÄ±, yapÄ±lan testler iÃ§inde pozitif olan vaka sayÄ±sÄ±, gÃ¼nlÃ¼k can kaybÄ± sayÄ±sÄ±, iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± gibi birÃ§ok veri yer alÄ±yor. Peki 19 Haziran corona virÃ¼s tablosu yayÄ±mlandÄ± mÄ±? 19 Haziran bugÃ¼n vaka ve can kaybÄ± sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?
Corona virÃ¼s vaka ve can kaybÄ± sayÄ±larÄ± SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan koronavirÃ¼sÃ¼n Ã¼lkemizde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 11 Haziran tarihinden bu yana her gÃ¼n dÃ¼zenli olarak paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±lan corona virÃ¼s tablosunda o gÃ¼n iÃ§erisinde uygulana test sayÄ±sÄ±, gÃ¼nlÃ¼k vaka ve can kaybÄ± sayÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iyileÅŸen hasta sayÄ±larÄ± da aÃ§Ä±klanÄ±yor. 1 Haziran'da baÅŸlayan normalleÅŸme sÃ¼reci ile birlikte birÃ§ok yasaÄŸÄ±n kalkmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlar sahillere ve parklara akÄ±n etmiÅŸ bazÄ± ÅŸehirlerde akraba ziyaretleri gizlice yapÄ±lmaya devam etmiÅŸti. 800'lere kadar inen vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normalleÅŸme sÃ¼recinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1500'lere kadar yeniden yÃ¼kselen corona virÃ¼s vaka sayÄ±sÄ±nda dÃ¼n aÃ§Ä±klanan son resmi rakamlara gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 1304 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.
19 Haziran corona virÃ¼s tablosyu henÃ¼z yayÄ±mlanmadÄ±
18 HAZÄ°RAN CORONA VÄ°RÃœS TABLOSU
YapÄ±lan test sayÄ±sÄ±: 48.412
GÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ±: 1304
GÃ¼nlÃ¼k vefat sayÄ±sÄ±: 21
GÃ¼nlÃ¼k iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±: 1.382
Toplam Test SayÄ±sÄ±: 2.822.316
Toplam Vaka sayÄ±sÄ±: 184.031
Toplam Vefat SayÄ±sÄ±: 4.882
Toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ±: 755
Toplam EntÃ¼be hasta sayÄ±sÄ±: 311
Toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ±: 156.022
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