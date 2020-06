19 Haziran corona virÃ¼s tablosu yayÄ±mlandÄ± mÄ±? SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca aÃ§Ä±klama yaptÄ± mÄ±, bugÃ¼n vaka sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

Corona virüs vaka ve can kaybı sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüsün ülkemizde ortaya çıktığı 11 Haziran tarihinden bu yana her gün düzenli olarak paylaşılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan corona virüs tablosunda o gün içerisinde uygulana test sayısı, günlük vaka ve can kaybı sayılarının yanı sıra iyileşen hasta sayıları da açıklanıyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte birçok yasağın kalkmasının ardından vatandaşlar sahillere ve parklara akın etmiş bazı şehirlerde akraba ziyaretleri gizlice yapılmaya devam etmişti. 800'lere kadar inen vaka sayılarının ardından normalleşme sürecinin başlamasının ardından 1500'lere kadar yeniden yükselen corona virüs vaka sayısında dün açıklanan son resmi rakamlara göre günlük vaka sayısı 1304 olarak açıklandı.

19 Haziran corona virüs tablosyu henüz yayımlanmadı

18 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Yapılan test sayısı: 48.412

Günlük vaka sayısı: 1304

Günlük vefat sayısı: 21

Günlük iyileşen hasta sayısı: 1.382

Toplam Test Sayısı: 2.822.316

Toplam Vaka sayısı: 184.031

Toplam Vefat Sayısı: 4.882

Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 755

Toplam Entübe hasta sayısı: 311

Toplam iyileşen hasta sayısı: 156.022