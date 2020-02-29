Son dakika: 19 ilde 33 haneye şehit ateşi düştü! İşte kahraman şehitlerin isimleri ve memleketleri

Türkiye dün Suriye’nin İdlib kırsalında rejim ordusunun havadan ve karadan yaptığı saldırılar sonucu şehit olan 33 Mehmetçik’e ağladı. Afyonkarahisarlı olan Yüzbaşı Süleyman Şahin (35), 2002’den bu yana TSK’da görev yapıyordu. Ankara’da yaşayan şehit yüzbaşının 15 gün önce kayınvalidesinin cenazesi nedeniyle izne geldiği, ardından tekrar Suriye’ye döndüğü öğrenildi.



Yüzbaşı Şahin’in çocukları Yasemin (2) ve Mehmet Selim’e (6) bakmak için memleketlerinden gelen anne Arzu ve baba Mehmet Şahin de acı haberini oğullarının evinde aldı. Şehidin Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan eşi Nuray Şahin ise yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.















‘Belki son tıraşım’

Şehitlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun’un (26) ise 3 ay önce kanser nedeniyle kaybettiği babasının cenazesine katılmak için memleketi Konya’ya geldiği öğrenildi. Bekâr olan şehit teğmenin, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken “Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur” diyerek sohbet ettikten sonra da o gece birliğine döndüğü öğrenildi.

Hatay’a 3 şehit

Teğmen Mustafa Bayraktar (29) ise memleketi Hatay’ın verdiği üç şehitten biri oldu. Bayraktar’ın hemşehrisi Uzman Çavuş Emin Yıldırım’ın şehadet haberini alan Antakya ilçesindeki yakınları gözyaşı döktü. Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer’in (25) acı haberi de İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı. Fenalaşan şehidin anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti.

‘Telefonda konuşurken’

Astsubay oğlu Muharrem Öğütçü’nün (25) acı haberini çobanlık yaptığı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde alan Ramazan Öğütçü, üç gün önce oğluyla telefonda görüştüğü sırada çatışma çıktığını anlattı. Acılı baba, “Bana dedi ki ‘Baba üzerimize yağmur yağıyor, ateşin içindeyiz.’ Sonra da bir daha haber alamadık. Bir kardeşi de Kayseri’de asker” ifadelerini kullandı. Üç yıllık asker olduğu öğrenilen şehidin dört ay önce nişanlandığı öğrenildi.

43 yıl sonra aynı kader

Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya’nın (23) şehadeti Osmaniye’de oturan ailelerini yasa boğdu. 43 yıl önce Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırıda şehit düşen dedesi Yaşar Tank ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.













Batuhan Tank’ın altı ay önce nişanlandığı öğrenildi. Mersinli olan 22 yaşındaki Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed ile Kahramanmaraşlı olan Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ’ın (29) acı haberini alan ailelerini ise yakınları teskin etmeye çalıştı.













Şehit olacağını söylemiş

Şehitlerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel’in (24) acı haberini Erdemli ilçesindeki evinde alan baba Şuayip Tüzel gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı baba, oğlu ile en son 2 gün önce telefonla konuştuğunu belirterek, “Ben şehit olacağım baba’ dedi. Ben de dikkatli olmasını söyledim” dedi.

Piyade Uzman Çavuş Osman Ak’ın (23) şehadet haberi ise Silifke ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Tekirdağ’a 3 şehit

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ile Sözleşmeli Er Birhan Er’in (21) şehadet haberleri ise Tekirdağ’da yaşayan ailelerine askeri yetkililer tarafından verildi.

Kara ailesinin 3 çocuğundan ortancası olan piyade uzman çavuş Kara’nın geçen yıl Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olduğu, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak İdlib’e gittiği belirtildi.













3 kardeşi de asker

Antalyalı olan şehit Turgut Burkay Korkmaz’ın (23) iki yıldır TSK’da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. 10 ay önce İdlib’e giden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün (24) şehit haberini alan Kayseri’deki ailesini gözyaşlarına boğuldu. Kahramanmaraşlı şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın ise 6 kardeşinden 3’ünün daha TSK’da görev yaptığı belirtildi. Şehit Saygılı’nın bir kardeşiyle birlikte İdlib’de görev yaptığı belirtildi.

Evlilik parası

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz’ın (24) evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi. Tek evladının şehit haberini Bursa’daki evinde alan anne Tülay Yılmaz fenalık geçirdi. Şehit Yılmaz’ın eniştesi Ender Çelik, “10 gün önce görüştük. ‘Hakkını helal et’ dedi. Çok seviliyordu. Mesleğini çok seviyordu. Keskin nişancı olarak gitti” diye konuştu.

10 kardeşin en küçüğü

10 kardeşin en küçüğü olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın (30) şehadet haberi Tokat’ta yaşayan ailesini yasa boğarken, Uzman Çavuş Ali Turgut’un (39) Uşak’ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Turgut’un bekar olduğu öğrenildi. Adıyamanlı şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) ise üç yıldır TSK’da görev yaptığı öğrenildi.

4 aylık evliydi

Bitlisli Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un (23) şehadet haberi, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Kurtulmuş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tek çocuğuydu

Samsun’daki evinde tek çocuğu olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in (28) şehit haberini alan anne Menşure Gürdal’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

5 aylık evli olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay’ın (27) acı haberi de Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki ailesine ulaştı. Genco ve Ayfer Günay çifti, gözyaşlarına boğuldu.

Toprağa verildi









İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı törenle Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi. Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya’ya başsağlığı dileklerini iletirken, güçlükle ayakta durabilen anne Döne Akkaya törene sedyeyle getirildi.

İstanbul’dan iki şehit













Uzman Onbaşılar Ahmet Alpaslan ve Emre Baysal’ın şehadetleri İstanbul’da yaşayan ailelerine ulaştı. Şehit ateşinin yaktığı diğer iller ise uzman çavuş Selman Cankara baba ocağı Adana, sözleşmeli er Cuma Bağatur’un memleketi Batman’ın Sason ilçesi oldu. Askere gidebilmek için yaşını büyüten ve sözleşmeli er olarak TSK’da görev yapan Bağatur, Sason’da toprağa verildi.

5’i memleketlerine uğurlandı

İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlerden otopsileri tamamlanan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının da katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.









