193 çatı uçtu 191 araçta hasar

İstanbul’da pazartesi akşamı etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos nedeniyle çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olayların yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinin hasar gördüğü duyuruldu. AFA açıklamasına göre, kette 18 ilçede toplam 193 çatı uçtu, 13 ağaç devrildi, 191 araç hasar gördü. Bir halk ekmek büfesinde de hasara yol açan fırtınada çeşitli nedenlerle 3 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AFAD, 71 tehlike arz eden parça, 36 trafik ışığı ve yön tabelasında hasar meydana geldiğini de duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz’de bugün de fırtınanın etkili olacağını duyurdu.