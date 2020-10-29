2,4,6 kıtalık 29 Ekim şiirleri! En güzel, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel en yeni, en güze ve en farklı şiir seçenekleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumhuıriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümüne özel en anlamlı, en çoşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çoşku ile kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en anlamlı, en güzel2, 4, ve 6 kıtalık cumhuriyet bayramı şiirlerini haberimizde bulabilirsiniz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl Cumhuriyetin 97. yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kala en anlamlı, en güzel Cumhuriyet Bayramı şiirleri için 2 ve 4 kıtalık şiirler araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel şiirler
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
SENİNLE CUMHURİYET
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.
Kurtuluş Savaşı’nın
Bize armağanısın.
İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.
Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.
Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.
Mehmet ŞAHİN
AKDENİZ’E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya’dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata’dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara’dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL
CUMHURİYET MARŞI
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk’ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk’ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk’ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
OLMASAYDI CUMHURİYET
Olmasaydı cumhuriyet,
Ne yapardı bu millet.
Özgürlüğün tadında,
Hayat olmazdı elbet.
Duysun bütün dünya
Bu mutlu günümüzde,
Sen rahat uyu atam
Gençlik senin izinde.
YA ÖLÜM YA HÜRRİYET!
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!