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02.08.2020 - 15:23 |

2 Ağustos koronavirüs tablosu! 2 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Çin'de çıkan koronavirüs dünyanın gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs vaka sayısı ile ilgili detayları aktarıyor. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki son durum merak konusu. Peki 2 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

2 Ağustos koronavirüs tablosu! 2 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

Korona virüs vaka tablosunda, vaka sayısı, can kaybı sayısı, iyileşen hasta sayısı ve yapılan test sayısı ile ilgili detaylar yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili detayları gün gün açıklıyor. Peki 2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan dün şu açıklamayı yaptı;

"Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı."

2 Ağustos koronavirüs tablosu 2 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı

2 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

2 Ağustos koronavirüs vaka tablosu henüz açıklanmadı. Koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

 

    Suyun rengi ve kokusu değişince ortaya çıktı! Kurban atıkları dereye dökülmüşKocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde dün şebeke suyunun renginin değişmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı. Çalışmada, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanılan dereye kurban atıklarının döküldüğünü tespit etti. Gece boyunca derede yapılan temizleme çalışmasının ardından bugün, mahalleye temiz su iletilmeye başladı.
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