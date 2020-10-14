‘2 aşı adayının insan denemeleri başlayacak’

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Orta Doğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ndeki bilim insanlarından detaylı bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca toplantıda, “Türkiye’nin umudu bu odada” ifadesini kullandı.

Türkiye’de 14 farklı merkezde Kovid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Koca, “Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız” dedi. TÜSEB ve TÜBİTAK’ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığını, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını vurgulayan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını ifade etti. Koca, gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını belirterek, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağına işaret etti. Koca, şunları kaydetti:

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye’nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak.”