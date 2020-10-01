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01.10.2020 - 14:58 | | DHA

2 ay önce birlikte yaşamaya başladılar! 'O beni öldürecekti'

Konya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Yunus Bozdağ'ı (26) bıçaklayarak öldüren Muradiye K. (29) adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Onu beni öldürecekti. Annemi darbettiler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım" dedi.

2 ay önce birlikte yaşamaya başladılar! 'O beni öldürecekti'

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye K. ile 2 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. Muradiye K.'nin 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı. Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye K., polis merkezine giderek şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye K., iddiaya göre dün akşam evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve geldi.

YERE YATIRIP TEKMELEMİŞ

Çift arasında eşyaların paylaşımı konusunda evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Bozdağ, Muradiye K.'yi yere yatırarak dövmeye başladı. Bunun üzerine çantasında bulunan bıçağı çıkartan Muradiye K., Bozdağ'a doğru bıçağı savurdu. Kalbinden bıçaklanan Yunus Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Muradiye K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi.

 

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