MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi
ABONE OL
17.11.2020 - 18:45 | | DHA

2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Zöhre Yüce (91), sulama kanalında ölü bulundu.

2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi

Olay, Pınarbaşı ilçesi Kayaönü Mahallesinde meydana geldi. 6 çocuk annesi Zöhre Yüceden 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili polis, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Zöhre Yücenin evine yakın olan sulama kanalında arama yapıldı. Çalışma sonucu Yüce'nin sulama kanalı içinde cansız bedeni bulundu.

2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi



Ekiplerin çalışması sonrası Yücenin cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı. Zöhre Yüce'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kadının kanaldan su almak için eğildiği sırada dengesini kaybederek, düşmüş olabileceğini belirlediği öğrenildi.    

2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi

2 gündür aranıyordu... Acı haber geldi

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

İstanbul'da mesai saati yoğunluğu! Kalabalık böyle yansıdı

İstanbul'da mesai saati yoğunluğu! Kalabalık böyle yansıdı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet