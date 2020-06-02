2 Haziran KoronavirÃ¼s son durum tablosu yayÄ±nlanÄ±yor - Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± ve Vaka sayÄ±sÄ± bugÃ¼n kaÃ§a yÃ¼kseldi - Bakan Koca aÃ§Ä±klÄ±yor

TÃ¼m Ã¼lkemizde gÃ¼ndemin ana maddesi olan koronavirÃ¼s ile ilgili son dakika geliÅŸmeleri devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, tÃ¼m dÃ¼nyada 6 milyondan fazla insana bulaÅŸan corona virÃ¼s ile ilgili Ã¼lkemizdeki son durumu gÃ¼n be gÃ¼n aÃ§Ä±klamaya devam ediyor. Ä°ÅŸte bu akÅŸamki aÃ§Ä±klama Ã¶ncesi corona virÃ¼ste 1 Haziran'daki son durumu gÃ¶steren grafik tablosu...



TÃœRKÄ°YE'DE VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?Â



(1 MAYIS PAZARTESÄ°)



BUGÃœNKÃœ TEST SAYISI: 31.525



BUGÃœNKÃœ VAKA SAYISI: 827



BUGÃœNKÃœ CAN KAYBI:Â 23



BUGÃœNKÃœ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 974

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.070.719



TOPLAM VAKA SAYISI: 164.769



TOPLAM CAN KAYBI: 4.563



TOPLAMÂ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 128.947





































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