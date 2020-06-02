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02.06.2020 - 18:07 |

2 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayÄ±nlanÄ±yor - Ölü sayÄ±sÄ± ve Vaka sayÄ±sÄ± bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açÄ±klÄ±yor

TÃ¼m dÃ¼nyada etkisini gÃ¶steren koronavirÃ¼s ile ilgili son dakika geliÅŸmeleri devam ediyor.Â Yurt genelindeki milyonlarca vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da yakÄ±ndan ilgilendiren hastalÄ±ÄŸÄ±n seyri ile ilgili gÃ¼n be gÃ¼n aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lÄ±yor DÃ¼nyada 400 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan corona virÃ¼s ile ilgili SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 1 Haziran'daki son durumu bu akÅŸam aÃ§Ä±kladÄ±.Â Peki TÃ¼rkiye'de 2 Haziran itibariyle koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda son durum nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte konuyla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar...Â

2 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayÄ±nlanÄ±yor - Ölü sayÄ±sÄ± ve Vaka sayÄ±sÄ± bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açÄ±klÄ±yor

TÃ¼m Ã¼lkemizde gÃ¼ndemin ana maddesi olan koronavirÃ¼s ile ilgili son dakika geliÅŸmeleri devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, tÃ¼m dÃ¼nyada 6 milyondan fazla insana bulaÅŸan corona virÃ¼s ile ilgili Ã¼lkemizdeki son durumu gÃ¼n be gÃ¼n aÃ§Ä±klamaya devam ediyor. Ä°ÅŸte bu akÅŸamki aÃ§Ä±klama Ã¶ncesi corona virÃ¼ste 1 Haziran'daki son durumu gÃ¶steren grafik tablosu...

TÃœRKÄ°YE'DE VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?Â 

(1 MAYIS PAZARTESÄ°)

BUGÃœNKÃœ TEST SAYISI: 31.525

BUGÃœNKÃœ VAKA SAYISI: 827

BUGÃœNKÃœ CAN KAYBI:Â  23

BUGÃœNKÃœ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 974

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.070.719

TOPLAM VAKA SAYISI: 164.769

TOPLAM CAN KAYBI: 4.563

TOPLAMÂ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 128.947


2 Haziran KoronavirÃ¼s son durum tablosu yayÄ±nlanÄ±yor - Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± ve Vaka sayÄ±sÄ± bugÃ¼n kaÃ§a yÃ¼kseldi - Bakan Koca aÃ§Ä±klÄ±yor














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Mardin'de 79 tarihi eser ele geçirildiMardin'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± operasyonunda aralarÄ±nda Lidya dönemine ait elektron sikkenin de bulunduÄŸu 5 milyon TL deÄŸerinde 79 tarihi eser ele geçirildi.
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