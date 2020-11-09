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09.11.2020 - 12:51 | | DHA

2 kardeşin öldüğü bıçaklı kavgaya İHA destekli operasyon!

Van’ın Erciş ilçesinde para meselesinden çıkan ve Metin Ayata (29) ile kardeşi Emrullah Ayata'nın (26) ölümü,1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karışan 4 şüpheli, İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği ile düzenlenen operasyonla yakalandı.

2 kardeşin öldüğü bıçaklı kavgaya İHA destekli operasyon!

Erciş ilçesinde 4 Kasım günü para meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si kardeş 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralı kardeşler Metin Ayata ve Emrullah Ayata, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. 1 yaralı ise tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saklandıkları adresleri  saptanan şüphelilere yönelik Polis Özel Harekât ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Havacılık Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı İHA'ların da kullanıldığı operasyonda isimleri açıklanmayan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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