2 kişiden fazla kalabalık yasak

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde, Sakarya Hıfzıssıhha Kurulunca Adapazarı Ozanlar Mahallesi’ndeki Mete Sokak’ın ikinci bir emre kadar karantinaya alınması, sokağa giriş ve çıkışların yasaklanması kararlaştırıldı. Sokakta çoğunlukla sebze ve meyve satıcılarının yaşadığı öğrenildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde başka illerden gelenlerin sayısındaki artış ile koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine bölgenin karantinaya alındığı bildirildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığı’nda yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünün 2 Nisan tarihi saat 24.00 itibarıyla 15 gün boyunca karantinaya alındığı kaydedildi. Açıklamada, kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olması, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye dikkat etmesi, aksi durumların kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

Kars’ın Selim ilçesi Benliahmet köyü karantinaya alındı.

Muş’ta önceki gün merkeze bağlı Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı ve Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyleri karantinaya alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerin giriş çıkışlarını kapattı.