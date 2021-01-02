2 Ocak 2021 Koronavirüs tablosu açıklandı! Corona virüs günlük vaka sayısı bugün kaç oldu, kaç kişi hayatını kaybetti?

Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Son dönemde hızla artan vaka sayılarının ardından Kasım ayı içerisinde yeniden yasaklar geri gelmiş ve yasakların etkisi ile birlikte vaka sayılarında da gözle görülür düşüşler yaşanmaya başlanmıştı. 30 binli sayıların ardından koronavirüs tablosunda gözle görülür düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Dün açıklanan son tabloya göre 158.103 test yapılırken Vaka sayısı ise 12.203 olarak duyuruldu. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka ve can kaybı var?

2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Ocak koronavirüs tablosuna göre 149.218 yeni test yapılırken 11.180 yeni vaka sayısı açıklandı. Açıklanan son tabloya göre hasta sayısı 1.713 olarak duyurulurken hayatını kaybeden hasta sayısı 202 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise açıklanan son tabloya göre 11.672 olarak duyuruldu

Hastalarda zatürrre oranı % 3,8 olarak açıklanırken Yatak doluluk oranı %49,1, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68,1, Ventilatör doluluk oranı %36,2, Ortalama temaslı tespit süresi 9 SAAT, ve Filyasyon oranı %99,9 olarak duyuruldu

2 Ocak'ta açıklanan son koronavirüs tablosunun ardından yapılan toplam test sayısı 24.811.888, Vaka sayısı 2.232.035, Vefat sayısı 21.295, Ağır hasta sayısı 3.764, ve son olarak iyileşen hasta sayısı 2.126.432'a ulaştı.