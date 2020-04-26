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26.04.2020 - 11:39 | | DHA

2 ortağını öldürüp 1'ini ağır yaralayan müteahhit tutuklandı!

İstanbul Bahçelievler’de müteahhitlik yapan eski ortakların arasında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 4 daireyi paylaşamamak yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Kavga sonucu silahla iki kişiyi öldüren bir kişiyi de ağır yaralayan şüpheli 69 yaşındaki Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Ali Ş'nin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

2 ortağını öldürüp 1'ini ağır yaralayan müteahhit tutuklandı!

MÜTEAHHİTLİK BÜROSUNDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Bahçelievler, Cumhuriyet mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde 17 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen olayda müteahhitlik yapan Sami Bulut (55) ve Kürşat Bulut (34) uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Müteahhitlik bürosunda saat 13.50 sıralarında meydana gelen olayda Samet Bulut (32) da ağır şekilde yaralandı. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada Sami Bulut ve Kürşat Bulut'un daha önceden ortak iş yaptıkları müteahhit  Ali Ş. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olayda hayatını kaybeden Kürşat Bulut'un bir gün sonra baba olduğu öğrenildi.

2 ortağını öldürüp 1ini ağır yaralayan müteahhit tutuklandı

ŞÜPHELİ KAÇARKEN KAMERALARA YAKLANDI

Polis yakın çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde Ali Ş.'nin yanında bir kişiyle olay yerinden hızla uzaklaşırken görüntülerine ulaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ESENYURTTA GÖZALTINA ALDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra firari olarak aranmaya başlanan şüphelilerden Yüksel Ş.'yi gözaltına aldı. Olayda silah kullanan diğer şüphelinin izi ise Esenyurt ilçesinde bulundu. Osmangazi Mahallesinde bir eve yapılan baskında Ali Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi. Şüphelinin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

"PAYLAŞILAMAYAN DAİRELER YÜZÜNDEN ARAMIZDA HUSUMET VARDI"

Şüpheli Ali Ş'nin. poliste verdiği ifadesinde öldürdüğü kişilerle yaptıkları 4 dairenin paylaşımı yüzünden aralarında husumet olduğunu, olay günü yaptıkları toplantıda bu konunun gündeme gelmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söylediği, kavga sırasında silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Yüksel Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

 

Yasağa rağmen sokakta top oynadılar!Sokağa çıkma yasağı bulunan yaşları 10 ila 16 arasında değişen çocuklar dün gece İstanbul Arnavutköy'de sokağa çıkarak futbol oynadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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