2 yıllık bölümler ve taban puanları 2020! İşte 2 yıllık önlisans taban puanları...

27 Temmuz 2020 tarihinde YKS sonuçları açıklanmasından sonra ise 6 Ağustos tarihinde tercih heyecanı başladı. 2 yıllık bölümleri tercih edece adaylar bölümler ve taban puanları ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte 2020 2 yıllık bölümler ve taban puanları...

İŞTE BAZI 2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları

Adalet Taban Puanları

Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları

Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları

Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları

Basın ve Yayıncılık Taban Puanları

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları

Bilgi Yönetimi Taban Puanları

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları

Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları

Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları

Diyaliz Taban Puanları

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları

Eczane Hizmetleri Taban Puanları

Elektrik Taban Puanları

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları

Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları

Harita ve Kadastro Taban Puanları

Hava Lojistiği Taban Puanları

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2020 YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!