2 yıllık bölümler ve taban puanları 2020! İşte 2 yıllık önlisans taban puanları...
YKS tercihlri 6 Ağustos tarihinde başladı ve 14 Ağustos 2020 tarihine kadar tercihler devam edecek. TYT'den 150 puan barajını aşan adaylar 2 yıllık önlisans bölümlerini tercih edecekler. Tercih döneminin gelmesiyle birlikte 2 yıllık bölümlerin taban puanları araştırılmaya başlandı. İşte 2 yıllık bölümlerin taban puanları 2020...
27 Temmuz 2020 tarihinde YKS sonuçları açıklanmasından sonra ise 6 Ağustos tarihinde tercih heyecanı başladı. 2 yıllık bölümleri tercih edece adaylar bölümler ve taban puanları ile ilgili detayları araştırıyorlar. İşte 2020 2 yıllık bölümler ve taban puanları...
İŞTE BAZI 2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi Taban Puanları
Adalet Taban Puanları
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları
Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları
Basım ve Yayın Teknolojileri Taban Puanları
Basın ve Yayıncılık Taban Puanları
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları
Bilgi Yönetimi Taban Puanları
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Taban Puanları
Bilgisayar Operatörlüğü Taban Puanları
Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları
Diyaliz Taban Puanları
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Taban Puanları
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Taban Puanları
Eczane Hizmetleri Taban Puanları
Elektrik Taban Puanları
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Taban Puanları
Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taban Puanları
Halıcılık ve Kilimcilik Taban Puanları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları
Harita ve Kadastro Taban Puanları
Hava Lojistiği Taban Puanları
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Taban Puanları
2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
2020 YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.