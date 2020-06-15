20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk olarak 10-12 Nisan tarihleri arasında uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Mayıs ayının ilk haftalarından itibaren gevşetilmeye başlandı. Vaka sayılarında azalma görülen 7 Büyükşehir'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası giriş çıkış yasağı kaldırılırken bir hafta sonra 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 9 Büyükşehir'de daha yasakların kaldırılması ile hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygylandığı şehir sayısı 14 Büyükşehir ve Zonguldak olarak kalmıştı. 15 şehirde yasaklar ise 6-7 Haziran tarihlerinde kaldırıldı. İki haftadır sokağa çıkma yasağının olmadığı süreçte Anadolu'nun birçok ilinde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrildi. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU 20-21 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.

İL HIFZISSIHHA KURULLARI DA YASAK KARARI ALABİLİR

Kabine toplantısı ve Bilim Kurulundan herhangi bir yasak kararı çıkmasa bile İl hıfzıssıhha kurulları koronaivirüs vaka sayısının artış yaşandığı illerde karar alıp uygulayabiliyor. Bu kapsamda il bazlı sokağa çıkma yasaklarının ilerleyen günlerde yaşanması beklenebilir