Uçak, otobüs, tren, vapur, feribot bileti alanlar ne olacak? Sokağa çıkma yasağı onlara var mı?
20, 27, 28 haziran günleri LGS ve YKS sınavlarından dolayı belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilde geçerli olacak bu karar hafta sonu için bilet alanları meraklandırdı. Hafta sonuna bilet alanlar ne olacak? 20 - 27 - 28 Haziran uçak, otobüs, tren, vapur, feribot bileti alanlara yasak var mı? İşte cevabı...
Son dakika haberi... YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak' denildi.
HAFTA SONUNA BİLET ALANLAR NE OLACAK?
Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.