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20.12.2020 - 19:15 |

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Koronavirüs son durum merak edilenler arasında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük kovid-19 tablosu; vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, iyileşen ve hasta sayısı gibi detayları gösteriyor. İşte, 20 Aralık Pazar koronavirüs tablosu...

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Korona tablosu son olarak 19 Aralık Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasından paylaşıldı. Buna göre, 22.195 vaka sayısı ve 241 ölü sayısına ulaşıldı. Koronavirüs pandemisinde gelinen durumu verilerle vatandaşların erişimine sunan Bakan Fahrettin Koca maske, mesafe ve temizlik uyarılarını da sürdürüyor. 

20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI 

Bakanlığın sayfasından günlük olarak paylaşılan korona tablosuna göre, son olarak 241 kişi hayatını kaybetmişti. Beklenen 20 Aralık korona virüs tablosuna göre, son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti. 20.316 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç

KORONA TABLOSU 19 ARALIK

Açıklanan 19 Aralık koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 241 kişi yaşamını yitirdi. 173.132 test yapıldı, 22.195 yeni vaka tespit edildi, 4.002 hasta sayısına ulaşıldı, 25.516 hasta iyileşti.

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