KoronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± ile ilgili ayrÄ±ntÄ±lar her gÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±yor. KoronavirÃ¼s tablosunda, vaka, test, iyileÅŸen hasta ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± olmak Ã¼zere detaylar yer alÄ±yor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, gÃ¼nlÃ¼k olarak Twitter hesabÄ±ndan koronavirÃ¼s tablosu ile ilgili paylaÅŸÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Peki 20 KasÄ±m TÃ¼rkiye'de koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± kaÃ§ oldu?

KORONAVÄ°RÃœS TABLOSUNDA SON DURUM NEDÄ°R?

Â SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter'da dÃ¼n ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi;

"BugÃ¼n tespit edilen 4.542 hastamÄ±z var. AÄŸÄ±r hasta sayÄ±mÄ±z 3.850â€™ye ulaÅŸtÄ±. Tedbirleri kendimiz alÄ±rsak, zorunlu kÄ±sÄ±tlamalara mecbur kalmayÄ±z. SalgÄ±nÄ±n seyrini lehimize Ã§eviremezsek hayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda zorunlu tedbirler olabilir. MÃ¼cadeleye katÄ±lÄ±n. http://covid19.saglik.gov.tr"

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20 KASIM TÃœRKÄ°YE KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU AÃ‡IKLANDI MI?

20 KasÄ±m TÃ¼rkiye koronavirÃ¼s tablosu henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±. AyrÄ±ntÄ±lar belli olduÄŸu zaman detaylar haberde yer alacak.