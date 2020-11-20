20 Kasım koronavirüs tablosu bugünkü son durum (vaka sayısı ve ölü sayısı)! Türkiye'de koronavirüs tablosu son durumu nedir, vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs tablosundaki detaylar günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı ve diğer detayları günlük olarak açıklıyor. Bugünkü koronavirüs tablosundaki son durum merak ediliyor. Peki 20 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili ayrıntılar her gün açıklanıyor. Koronavirüs tablosunda, vaka, test, iyileşen hasta ve ölü sayısı olmak üzere detaylar yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak Twitter hesabından koronavirüs tablosu ile ilgili paylaşımlar gerçekleştiriyor. Peki 20 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi;
"Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin http://covid19.saglik.gov.tr"