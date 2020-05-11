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11.05.2020 - 07:31 |

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman verilecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?

Dün uzun bir sürenin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatlik de olsa sokağa çıkabildiler. Yaşadıkları yerden çok fazla ayrılmayan vatandaşlar güneşin de tadını çıkarmış oldu. Şimdi aynı kaderi yaşayan 20 yaş altı gençler ve çocuklar sıranın kendilerine gelmesini beklerken '20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman verilecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?' soruları sıklıkla soruluyor.

20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman verilecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?

20 yaş altı gençler ve çocuklar haftalardır evlerinden dışarıya çıkmıyorlar. Corona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan milyonlarca kişi çok kısa bir süre sonra yeniden açık hava ile tanışacaklar. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman verilecek? 0-14 yaş çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

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