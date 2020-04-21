20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yirmi yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, cezası ne kadar?

Corona virüs vakası Türkiye'de ilk kez mart ayında görüldü. Corona virüs vakasının görülmesiyle birlikte birçok alanda önlemler alındı. 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması daha sonra ise 20 yaş altı için de getirildi. 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 23 Nisan'a sayılıg günler kala sokağa çıkma yasağının detayları araştırılıyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği ile ilgili net bilgi bulunmuyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3.150 TL idari para cezası kesiliyor.

23-24-25-26 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00.00'a kadar bu devam edecek. 26 Nisan pazar 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sokağa çıkma sınırlandırması günlerinde kesintisiz hizmet veren fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak, salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi de atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz." ifadelerini kullandı.