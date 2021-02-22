20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri günün belirli saatlerinde dışarı çıkabiliyor. 20 yaş altı bireylerin belirlenen saatler dışarı çıkması yasaklandı. Yasaların biteceği tarih ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri neler?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

20 yaşa altı bireyler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 20 yaş altı bireyler günün belirli saatlerinde dışarı çıkabiliyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının bittiğine dair resmi bir açıklamadı. Henüz 20 aş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları merak konusu. 20 yaş altı bireyler (1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan) gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.