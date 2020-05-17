20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

65 yaş üstü vatandaşlar bugün bir kez daha sokağa çıktılar. Aynı dertten muzdarip olan 20 yaş altı gençler ve çocuklar sıranın şimdi kendilerine gelmesini istiyor. Dışarı çıkıp doyasıya eğlenmek isteyen yüz binler '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokğa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?' diye soruyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek.

0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek.

15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.