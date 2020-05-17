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17.05.2020 - 10:29 |

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Bugün 65 yaş üstü vatandaşlar için büyük gün... Geçen hafta 4 saat dışarı çıkan binlerce kişi bugün 1 hafta sonra yine sokakta gezebilecek. Şimdi sıklıkla sorulan soru '65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' şeklinde... İşte detaylar...

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü vatandaşlarımız için ikinci kez sokağa çıkma zamanı yaklaşıyor. Evde bunalan vatandaşlar bir an evvel kendilerini dışarı atmak istiyor. Saat konusunda tereddüt yaşayan yaşlılarımız '65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusuna sorarak bilgi almaya çalışıyor. İşte detaylar...

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN VATANDAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMA GÜN VE SAATLERİ

Meteorolojik verilere göre, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma saatleri değişti.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile, önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 17 Mayıs 2020 Pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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