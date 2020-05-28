20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma günü ne zaman?

4 günlük sokağa çıkma yasağı dün sona erdi fakat 0-14 ve 15-20 yaş aralığında olan vatandaşların sürekli olarak sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Belli gün ve belirli saatlerde sokağa çıkma izni olan bu vatandaşlar için beklenen günler ne zaman? 0-14 yaş arası dün sokağa çıkma iznini saat 11:00-15:00 saatleri arasında yaşadı. Peki 15 - 20 yaş ne zaman çıkacak? 15 - 20 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, izin günleri ne zaman?

15-20 YAŞ NE ZAMAN ÇIKACAK?

15-20 yaş arası gençler 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.

15-20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."

Bakan Koca, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 5 ayı geride bıraktığını hatırlatarak, pek çok ülkede durumun ciddiyetini koruduğuna işaret etti.

Türkiye'nin başarısının, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklandığına değinen Koca, bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakarlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ettiklerini kaydetti.

"Yüksek bir ihtimal olmasa da eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir." ifadesini kullanan Bakan Koca, riski tek dalgada önlemenin mümkün olduğunu, ikinci dalga olasılığına karşı gücün uygulanacak tedbirlerde bulunduğunu vurguladı.