20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, toplu taşımaya binebilir mi? 20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirildi. 20 yaş sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta? İşte 20 yaş altı ile ilgili toplu taşıma kararının detayları...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyorlar. Belirlenen saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklandı.

20 YAŞ ALTI TOLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU?

20 yaş altı toplu taşıma detayı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması