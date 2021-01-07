20 Yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 15 Ocak'ta bitiyor mu?

Geçtiğimiz tarihlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında duyurulan kararlar arasında yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaları yaşanmaya devam ediyor. Hafta sonu istisna haricinde herkes kapsayan sokağa çıkma yasağı, hafta içi günlerinde ise belli saat aralığında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiriyor. Peki 20 Yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? 20 yaş altı izin saatleri ve 65 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Belirlenen yaş aralığı ne zaman dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında muhakkak bilinmesi gerekenler...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilir. Diğer saatlerde 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasak.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN?

65 Yaş üstü vatandaşlar ise gün içinde 10:00 - 13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilir. Diğer saatlerde 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yasak.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?



81 ilde hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlıyor ve saat 05.00'a kadar devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?



Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ise bütün gün uygulanıyor. Yani cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'a kadar sürüyor.

YASAKLAR 15 OCAK'TA MI KALKACAK?



Yasakların 15 Ocak'ta kalkacağı ile ilgili iddialar gündeme geldi. Ancak iddiaları doğrulayan bir açıklama yapılmadı. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili net bir açıklama geldiği zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.