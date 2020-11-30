20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaldırılacak mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saati ayrıntıları...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen saatler içerisinde sokağa çıkabiliyorlar. Kabine toplantısında sokağa çıkma saatlerinin azaltılması ile ilgili bir karar alınması bekleniyor. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaldırılacak mı?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ KALDIRILACAK MI?

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle: İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.

Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor. Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLEİR NELER?

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.20 yaş altı vatandaşlar belirtilen saatler dışında sokağa çıkmaları yasaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabiliyorlar. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaktır.