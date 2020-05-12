20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

20 yaş altı gençler ve çocuklar uzun bir sürenin ardından sokağa çıkmak için can atıyor. Haftalardır evlerine deyim yerindeyse hapsolmuş olan binlerce kişi çarşamba ve cuma günü sokakla yeniden buluşacak. Şİmdi sıklıkla sorulan soru ise '20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklara soakağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' şeklinde işte detaylar...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.