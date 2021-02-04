20 yaş ve altı sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgını ile mücadele aşılama ile devam ederken; alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. 20 yaş altı gençler ve çocuklar belirli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri belli saatler arasında geçerli. 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman sona erecek merak ediliyor. Henüz resmi bir değişiklik yapılmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili değişikliklerin koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde düzenleneceği tahmin ediliyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulama tüm iller için geçerli.