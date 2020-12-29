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29.12.2020 - 21:34 |

2020 alan değişikliği sonuçları açıklandı! Öğretmenlik alan değişikliği sonuçları sorgulama

Öğretmenlik alan değişikliği başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu ve beklene oldu, sonuçlar açıklandı. 7 ve 11 Aralık 2020 tarihleri arasında alan değişikliği başvuruları alındı, görev yeri değişikliği için de öğretmenler başvurularını 4-8 Ocak'ta yapacak. MEB alan değişikliği ön başvuruları onaylanan ve kontenjana göre tercihlerini yapan öğretmenler alan değişikliği sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

2020 alan değişikliği sonuçları açıklandı! Öğretmenlik alan değişikliği sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Aralık ayında alınan başvurular sonrası alan değişikliği sonuçlarını açıkladı. MEB yayımladığı takvimde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Öğretmenler, ön başvurusu onaylandıktan sonra sonuçların belli olmasını heyecanla bekliyordu. İşte, alan değişikliği sonuçları listesi...

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI

Alan değişikliği sonuçları personel.meb.gov.tr adresinde ilan edildi. MEB yayımladığı takvim içerisinde sonuçların 29 Aralık Salı günü erişime açılacağını bildirmişti.

2020 ÖĞRETMENLİK ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU SORGULAMA...

GÖREVE BAŞLAMA NE ZAMAN?

Öğretmenlerin kararnameleri Bakanlık tarafından sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecek. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Ayrılma ve başlama işlemleri ekli takvimde belirtilen tarihler ve açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır.

Aşı taşıyan uçak Pekin'den havalandıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.
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