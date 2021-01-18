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18.01.2021 - 19:11 |

Ertelenen 2020 ALES-2 sınavı ne zaman, ALES/2 sınavı hangi tarihte olacak? İşte, ÖSYM ALES-2 sınav tarihi...

Son dakika ÖSYM haberlerine göre, koronavirüs pandemisi sebebiyle bazı sınavlar ertelenmişti. Akademik anlamda çalışmalar için gerekli olan ALES/2 sınavı da ertelenenler arasındaydı. Ertelenen sınav tarihleri ise öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. ÖSYM 2020 yılında ertelenen sınavların 2021 yılındaki tarihlerini açıkladı. Buna göre, 2020 ALES-2 sınavı ne zaman, hangi gün olacak?

Ertelenen 2020 ALES-2 sınavı ne zaman, ALES/2 sınavı hangi tarihte olacak? İşte, ÖSYM ALES-2 sınav tarihi...

ALES - 2 sınavı 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Covid-19 pandemisinden ötürü, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında sınavın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. 1 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM tarafından bazı sınavlar ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılından yapılmayan ALES/2 sınavının yeni tarihi haberimizde...

ALES - 2 SINAVI NE ZAMAN?

Kabine toplantısında alınan karar gereği ÖSYM ALES - 2 ve 2020 yılının son döneminde yapılması planlanan sınavları geçici olarak iptal etmişti. 2020 ALES/2 sınavı buna göre 21 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek.

ERTELENEN SINAV TARİHLERİ

e-YDS 2020/13 - 20 Şubat 2021

2020-YDUS 20 - Şubat 2021

2020-ALES/2 21 - Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS - 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 - 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı - 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS - 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT - 11 Nisan 2021

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
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