Ertelenen 2020 ALES-2 sınavı ne zaman, ALES/2 sınavı hangi tarihte olacak? İşte, ÖSYM ALES-2 sınav tarihi...
Son dakika ÖSYM haberlerine göre, koronavirüs pandemisi sebebiyle bazı sınavlar ertelenmişti. Akademik anlamda çalışmalar için gerekli olan ALES/2 sınavı da ertelenenler arasındaydı. Ertelenen sınav tarihleri ise öğrenciler tarafından merak konusu olmuştu. ÖSYM 2020 yılında ertelenen sınavların 2021 yılındaki tarihlerini açıkladı. Buna göre, 2020 ALES-2 sınavı ne zaman, hangi gün olacak?
ALES - 2 sınavı 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Covid-19 pandemisinden ötürü, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında sınavın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. 1 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM tarafından bazı sınavlar ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılından yapılmayan ALES/2 sınavının yeni tarihi haberimizde...
ALES - 2 SINAVI NE ZAMAN?
Kabine toplantısında alınan karar gereği ÖSYM ALES - 2 ve 2020 yılının son döneminde yapılması planlanan sınavları geçici olarak iptal etmişti. 2020 ALES/2 sınavı buna göre 21 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek.
ERTELENEN SINAV TARİHLERİ
e-YDS 2020/13 - 20 Şubat 2021
2020-YDUS 20 - Şubat 2021
2020-ALES/2 21 - Şubat 2021
2020-DİB-MBSTS - 27 Şubat 2021
2020-YÖKDİL/2 - 28 Şubat 2021
2020-Sayıştay Yazılı - 6-7 Mart 2021
2020-DUS/STS - 7 Mart 2021
2020-KPSS DHBT - 11 Nisan 2021