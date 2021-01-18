Ertelenen 2020 ALES-2 sınavı ne zaman, ALES/2 sınavı hangi tarihte olacak? İşte, ÖSYM ALES-2 sınav tarihi...

ALES - 2 sınavı 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Covid-19 pandemisinden ötürü, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında sınavın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. 1 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM tarafından bazı sınavlar ertelenmişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılından yapılmayan ALES/2 sınavının yeni tarihi haberimizde...

ALES - 2 SINAVI NE ZAMAN?

Kabine toplantısında alınan karar gereği ÖSYM ALES - 2 ve 2020 yılının son döneminde yapılması planlanan sınavları geçici olarak iptal etmişti. 2020 ALES/2 sınavı buna göre 21 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek.

ERTELENEN SINAV TARİHLERİ

e-YDS 2020/13 - 20 Şubat 2021

2020-YDUS 20 - Şubat 2021

2020-ALES/2 21 - Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS - 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 - 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı - 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS - 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT - 11 Nisan 2021