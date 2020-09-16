2020 AÖL kayıt yenilemeleri ne zaman yapılacak? Açık öğretim lisesi kayıt yenilemeleri nasıl yapılır?

AÖL 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başladı. Açık öğretim lisesi kayıt yenileme başvuru tarihinin başlamasıyla birlikte adaylar kayıt yenilemenin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları araştırıyorlar. Peki 2020 AÖL kayıt yenilemeleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

AÖL KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 AÖL kayıt yenilemeleri 31 Ağustos – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL KAYIT YENİLEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.