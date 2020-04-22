2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Her yıl düzenlenen BİLSEM sınavları bu yıl 4 Ocak'ta başladı. Sınavlar 15 Mart'ta kadar sorunsuz ilerlerken corona virüs nedeniyle daha sonraki sınavlar ertelendi. Sonuçların ise bugün açıklanması planlanıyordu. Fakat corona sonrası sonuçların açıklanıp açıklanmayacağı büyük merak konusu...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacaktı. Fakat sınavlar ertelenince sonuç tarihi henüz bilinmiyor. MEB tarafından da henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.