2020 boğa burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Boğa burcu olası doğum tarihi

Mayıs ayında doğan kişiler Boğa burcu ve özelliklerine sahip kişilerdir. Fakat burçlara bakıldığında doğduğun ay ile beraber doğduğun gün de çok önemli olmaktadır. Çünkü boğa burcu Nisan ayının sonlarına doğru başlayıp Mayıs ayının sonlarına doğru bitmektedir.

Bu sebeple kişilerin doğdukları gün ve aylara göre burçlar hesaplanır. Boğa burcunun ise tarihleri 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında doğan herkes boğa burcundandır.

Boğa burcu olası doğum tarihi nedir?

Burçlardan biri olan boğa burcu Mayıs ayında doğan kişilerin burcudur. Bir kişinin boğa burcu olabilmesi için 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğmuş olması gerekmektedir. Ayrıca 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri doğanlarda boğa burcuna sahiptir.