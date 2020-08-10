2020 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? DGS soru ve cevapları için tıklayınız!

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Bugün tüm gözler soru ve cevaplardaydı. Sabahtan bu yana yoğun bir araştırma söz konusuydu. ÖSYM saat 11.00'de soru ve cevapları yayımladı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM yaptığı açıklamada 2020-DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandındığını belirtti ve şöyle devam etti:

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak.