2020 Emekli promosyonu nasıl alınacak, hesaplara mı yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu 2020 ödemeleri için meraklı arayış devam ediyor. Maaşlara ve bankalara göre değişkenlik gösteren emekli promosyonu 2020 ne kadar? Her banka emekli promosyonu 2020 için miktar belirledi. İşte Halkbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, TEB, ING bank, ŞekerBank, Finansbank'ın emekli promosyonu 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI, EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan Corona Virüsü ile ilgili kararları açıkladığı sırada emeklilere ilişkin: " En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklanmasında bulundu.



Bu sayede milyonlarca emekli vatandaşımız promosyonlarını bankaya gitmeden alabilecek...

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR OLDU?

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı. Halkbank’ın promosyon tutarı, 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü verecek.

Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

Yapı Kredi: Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1.125 TL, 2.500 TL’nin üstü maaşlılara da 1.250 TL promosyon verecek. Yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapılacak. Böylece, 2.500 TL’nin üzerindeki maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL alan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam tutarı 2.750 TL’ye çıkarabilecek. TEB kredi kartına başvuran emekli de bu kartla 30 Haziran’a kadar market harcamalarında 150 TL’ye varan indirim alıyor..

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolünü bugün imzaladıklarına işaret etti.

Diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Yılmaz, "Az önce Sayın Genel Müdürümüzle konuştuğumuzda da şunu ifade ettiler, bugün itibarıyla tüm emeklilerimiz müracaat ettikleri takdirde promosyon bedelleri nakit olarak kendilerine ödenecek." ifadelerini kullandı.

SGK Başkan Vekili Yılmaz, banka promosyonu çalışmaları sürecinde destekleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a şükranlarını sundu.

13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödemesi

Bu kapsamda 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.

Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz."

Yılmaz, diğer kamu ve özel bankalarının da emeklilere bu konuda gerekli hassasiyeti ve itinayı göstereceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu çalışma ile ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bankalar kendi inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde de ödemeler yapabileceklerdir. Belirlediğimiz tutarlar bizim asgari olarak belirlediğimiz tutarlardır." diye konuştu.

"Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz"

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ise protokolün ardından belli bir takvim dahilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağına değindi.

Gülcihan, "Bu çalışmalar vesilesiyle ekonomimiz açısından da şunları söylemek isteriz, özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması. Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz. Bir de internet, mobil kanallarının da etkin bir şekilde kullanılması durumunda yapılacak bütün hizmetlerde emeklilerimizin lehine düzenlemeler yaparak, taksitlerle, ertelemelerle veya diğer puanlarla ilgili onlara daima avantajlar sunarak, bankamızda bir 'müşteri' değil 'misafir' olarak ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyacağız."

Ziraat Bankası ile emekliler arasındaki bağın sürekli bir gönül bağı ilişkisi olduğunu vurgulayan Gülcihan, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, emeklilerin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak protokol, SGK Başkan Vekili Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan tarafından imzalandı.

"Peşin ödenecek"

Öte yandan Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan, bir basın mensubunun promosyon ödemelerine ilişkin takvime yönelik sorusu üzerine, "Peşin ödeniyor. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu da internette mobil uygulamadan yapabiliyor." dedi.

Gülcihan, bir başka soru üzerine, emeklilerin kart ürünlerini kullanmasının taksit yapma, erteleme, puan gibi ciddi avantajlarının bulunduğunu anımsatarak, sadece emekliler değil bütün vatandaşların kartlı sistemlerle alışveriş yapmasının ülke ekonomisine kaynak sağlanması açısından faydaları bulunduğunu sözlerine ekledi.