2020 Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 sınav takvimi ALES başvuru tarihleri

ALES ne zaman yapılacak? 2021 ALES tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES sınavlarının tarihleri takvimde yer alıyor. İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021 tarihleri.

2021 ALES NE ZAMAN?

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

ALES/2 İSE 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.

ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 6-10 Ekim tarihlerinde olacak.

ERTELENEN ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Yılında kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 ALES tarihi de belli oldu. 2020 ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.