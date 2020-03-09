2020 fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak?

Fındık destek ödemeleri için geri sayım başladı. Mart ayının ilk haftası geride kalırken binlerce üretici destek ödemelerinin yatırılmaması nedeniyle tarihleri merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesi hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Peki tarih konusunda bir açıklama var mı?

2020 FINDIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Fındık destek ödemeleri 2017 ve 2018 yılında nisan ayında yatmıştı. 2019'da ise ödemeler 29 Mart'ta hesaba geçti. 2020 yılında da mart sonu veya nisan başında fındık ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılması bekleniyor.