2020 hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Hafızlık sınavına başvurular 7 Temmuz -14 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapıldı. 7 Eylül'de de sınavlar başladı. Atadan 8 gün geçerken sonuç tarihini net bilmeyen adaylar araştırma içerisinde... İşte konuya ilişkin bilgiler...

HAZFIZLIK SINAV SONU.LARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 25 Eylül 2020 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacak.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

Bu duyurunun bir nüshasının web sitesinden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacak.