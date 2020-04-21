2020 koç burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? Koç burcu olası doğum tarihi

2020 senesinde doğmuş olan bir bebeğin doğum günü, 21 Mart ile 20 Nisan arasındaysa koç burcu özelleri taşımaktadır. Bu özelliklere göre bebeğin fiziksel yapısında güçlü kol ve bacaklar dikkat çekmektedir. Ayrıca bu kişilerin bakışları da oldukça belirgin ve dikkat çekici olmaktadır.

Koç Burcu Olası Doğum Tarihi Bütün burçların kendine ait bir zaman dilimi bulunmaktadır. Ancak bir burcun başında ya da sonunda doğan kişiler, diğer burçlar ile de etkileşim halinde olmaktadır. Koç burcu için verilen tarih aralığı 21 Mart ve 20 Nisan arasıdır.

Ancak 21 Nisan’dan sonraki bir haftada doğan boğa burcu insanları da bazı koç burcu özelliklerini taşımaktadır. Bu durum, 21 Mart’tan önce doğan ve Balık burcu kabul edilen kişiler için de geçerli olmaktadır.