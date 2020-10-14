2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS 2020 Önlisans sınav giriş yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Önlisans sınav giriş belgelerinin adayların erişimine sunulduğu açıklaması yapıldı. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği KPSS Önlisans sınavı bilindiği üzere 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans sınav giriş belgelerini görüntülemek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.