2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine açılmıştı. KPSS Önlisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekleyen adaylar ÖSYM'den sevindiren haber geldi. Peki KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre 26 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yaptıktan sonra ekranı görüntüleyebilecek.